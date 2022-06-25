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Топ-5 самых трудных для изучения языков мира

изучение языков, мировые языки, лингвистика Фото: pexels
Судя по данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, на 2022 год в мире насчитывается 7151 язык, относящийся к 142 различным языковым сообществам, пишет Zakon.kz.

Знатоки языкознания выделили наиболее сложные для изучения виды языков.

Китайский

Мало того, что этот язык состоит из сплошных иероглифов, имеет тысячи различных диалектов, так еще и неверное написание может исказить смысл.

Для того чтобы хоть чуть-чуть освоить методику чтения на китайском языке, нужно выучить для начала порядка полутора тысячи иероглифов.

Финский

Финский язык, наверное, занимает одно из первых мест в мире по сложности, разумеется, после китайского.

В финском языке глагол склоняется как существительное.

А если к этому прибавить чередование согласных, обилие суффиксов и загадочные послелоги, то можно точно «язык сломать». Но у этого языка есть и весьма значительные плюсы: слова как слышатся, так и пишутся, и точно так же читаются – никаких непроизносимых букв тут нет.

Ударение всегда падает на первый слог, и в языке нет понятия рода.

Кроме того, в финском несколько прошедших времен и напрочь отсутствует будущее время.

Баскский

Это уникальный язык, который его носители называют эускара. Язык басков – изолированный язык. Сейчас на нем говорит и пишет примерно 700 тыс. человек, живущих по большей части на прибрежной полосе шириной 50 км от испанского города Бильбао до города Байонна во Франции.

В словаре баскского языка, примерно как и в русском, около полумиллиона слов. В нем много синонимов и диалектных вариантов.

Абхазский

В абхазском языке всего три гласных звука – а, ы и аа. Остальные гласные, обозначаемые на письме отдельными буквами – е, о, и, у, получаются от сочетания других гласных и согласных звуков.

Также в абхазском языке есть такая своя «фишка» — манера абхазов начинать слово с буквы а. Приставка выполняет ту же функцию, что the в английском – это определенный артикль. Его ставят перед всеми существительными, и, по правилам абхазского языка, его добавляют также к заимствованным словам.

Табасаранский

Количество языков, на которых говорят коренные народы Дагестана, точному учету не поддается. Можно лишь сказать, что 14 из них имеют письменность. Самый сложный из тех, на которых говорят коренные дагестанцы, по информации Книги рекордов Гиннесса — табасаранский.

Язык из лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков держит мировой рекорд по количеству падежей – от 44 до 52.

Всего в нем 54 буквы и 10 частей речи, причем предлоги отсутствуют, а вместо них используются послелоги.

Имеются три диалекта. У языка фарси горские жители одолжили древнюю бытовую, военную и ремесленную терминологию. Из арабского табасараны позаимствовали религиозные и научные термины. А из русского языка они оставили себе современную общественно-политическую и научно-техническую лексики. Но важно помнить, что все эти слова склоняются по 50 с лишним падежам.

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Анастасия Беньяминова
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