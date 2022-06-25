Ситуация в Украине: Берлин предоставит Киеву 1 млрд евро, комендантский час в Киевской области
Кризис в Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью обвинения Украины в насильственном вывозе россиянами несовершеннолетних с территории Донбасса.
Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
5-6 млрд долларов тратит Украина на боевые действия ежемесячно, констатировала глава USAID Саманта Пауэр.
Александр Лукашенко заявил, что запрет на транзит в Калининград «сродни объявлению войны».
США не ведут с РФ двусторонние переговоры о продовольственной безопасности, но G7 планирует обсудить эту тему, в том числе в контексте Украины.
Владимир Путин предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 в России.
Из городских библиотек Одессы начали убирать русскую литературу, пишут украинские СМИ.
В Киевской области вводится ежедневный комендантский час, запрещающий находиться на улице с 23:00 до 05:00.