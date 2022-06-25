Ситуация в Украине: Берлин предоставит Киеву 1 млрд евро, комендантский час в Киевской области

Кризис в Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью обвинения Украины в насильственном вывозе россиянами несовершеннолетних с территории Донбасса.

Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

5-6 млрд долларов тратит Украина на боевые действия ежемесячно, констатировала глава USAID Саманта Пауэр.

Александр Лукашенко заявил, что запрет на транзит в Калининград «сродни объявлению войны».

США не ведут с РФ двусторонние переговоры о продовольственной безопасности, но G7 планирует обсудить эту тему, в том числе в контексте Украины.

Владимир Путин предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 в России.

Из городских библиотек Одессы начали убирать русскую литературу, пишут украинские СМИ.