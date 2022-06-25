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Ситуация в Украине: Берлин предоставит Киеву 1 млрд евро, комендантский час в Киевской области

Украина Фото: pixabay
Министры финансов Украины и Германии подписали соглашение между правительствами о предоставлении Киеву гранта в размере 1 млрд евро, передает Zakon.kz.

  • Кризис в Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

  • Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью обвинения Украины в насильственном вывозе россиянами несовершеннолетних с территории Донбасса.

  • Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

  • 5-6 млрд долларов тратит Украина на боевые действия ежемесячно, констатировала глава USAID Саманта Пауэр.

  • Александр Лукашенко заявил, что запрет на транзит в Калининград «сродни объявлению войны».

  • США не ведут с РФ двусторонние переговоры о продовольственной безопасности, но G7 планирует обсудить эту тему, в том числе в контексте Украины.

  • Владимир Путин предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 в России.

  • Из городских библиотек Одессы начали убирать русскую литературу, пишут украинские СМИ.

  • В Киевской области вводится ежедневный комендантский час, запрещающий находиться на улице с 23:00 до 05:00.

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Россия Ситуация в Украине Германия
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