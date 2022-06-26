Специалист назвал опасность проживания с кошками

Врач-токсиколог заявил, что кошки могут оказаться переносчиками опасных и даже смертельных заболеваний, если питомец имеет возможность контактировать с другими животными, сообщает Zakon.kz.

Профессор, академик Европейской академии естественных наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в интервью URA.RU пояснил, что при плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний. Эксперт перечислил некоторые: хламидиоз, туберкулез, бешенство и другие.

История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний. Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов

Кутушов здесь же добавил, что в том случае, если питомец не покидает пределов своей квартиры, риски переноса опасных заболеваний заметно сокращаются.

Он при этом назвал и положительные стороны кошек в качестве питомцев. По мнению токсиколога, животные обладают эффектом умиротворения, так как человек положительно реагирует на их тепло.