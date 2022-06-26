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Семья кабанов попала в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»

Попали в фотловушку нацпарка «Алтын-Эмель» Фото: pixabay
Семейство диких кабанов вышло на прогулку и попало в фотоловушку национального парка «Алтын-Эмель», сообщает Zakon.kz.

В Instagram парка отмечается, что поросята благополучно пережили зиму.

Семья кабанов пришла к роднику, чтобы обваляться в грязи. Таким образом они защищаются от клещей.

Всего в национальном парке обитает более 100 диких кабанов. В среднем животное за сутки употребляет 4-5 тысяч калорий, они чувствует запах пищи на расстоянии более пяти километров.

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