Семья кабанов попала в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»
Фото: pixabay
Семейство диких кабанов вышло на прогулку и попало в фотоловушку национального парка «Алтын-Эмель», сообщает Zakon.kz.
В Instagram парка отмечается, что поросята благополучно пережили зиму.
Семья кабанов пришла к роднику, чтобы обваляться в грязи. Таким образом они защищаются от клещей.
Всего в национальном парке обитает более 100 диких кабанов. В среднем животное за сутки употребляет 4-5 тысяч калорий, они чувствует запах пищи на расстоянии более пяти километров.
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