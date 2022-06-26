Невролог перечислил продукты, которые могут стать причиной головной боли

Каждый седьмой житель планеты, по информации медицинского сообщества, испытывает приступы мигрени. Как объясняет специалист, причиной может стать обычная еда – те же сыр или шоколад, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, что если человек подвержен сильным приступам мигрени, то он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету.

По его словам, исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но жирное мясо – не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень.

Красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай. А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки. Врач-невролог Павел Хорошев

Мигрень – это не просто головная боль, это хроническое наследственное заболевание, при котором регулярно возникают приступы мучительной пульсирующей головной боли. Приступы мигрени начинаются внезапно и могут возникать при самых разных провоцирующих обстоятельствах. Естественно, что ни о какой учебе или работе во время приступа и речи идти не может.