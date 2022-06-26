Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Невролог перечислил продукты, которые могут стать причиной головной боли

Продукты, провоцирующие мигрень Фото: pixabay
Каждый седьмой житель планеты, по информации медицинского сообщества, испытывает приступы мигрени. Как объясняет специалист, причиной может стать обычная еда – те же сыр или шоколад, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, что если человек подвержен сильным приступам мигрени, то он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету.

По его словам, исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но жирное мясо – не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень.

Красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай. А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки.Врач-невролог Павел Хорошев

Мигрень – это не просто головная боль, это хроническое наследственное заболевание, при котором регулярно возникают приступы мучительной пульсирующей головной боли. Приступы мигрени начинаются внезапно и могут возникать при самых разных провоцирующих обстоятельствах. Естественно, что ни о какой учебе или работе во время приступа и речи идти не может.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Коронавирус за сутки выявили у 66 казахстанцев

Специалист назвал опасность проживания с кошками

ВОЗ: Ситуация с оспой обезьян не является чрезвычайной

Айсулу Омарова
Интересное
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления