Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО
В связи с этим Украина не планирует предпринимать шагов в направлении данной цели, сказал Жовква, на которого ссылается Financial Times.
Чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе присоединение Украины к НАТО невозможно.
Украина при этом хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были удалены из стратегической концепции альянса.
Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО... будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не будьте нерешительны, это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России, – подчеркнул замглавы офиса президента Украины.
В последней версии концепции говорится, что НАТО стремится к «настоящему стратегическому партнерству» с Россией и рассматривает сотрудничество между НАТО и Россией как имеющее стратегическое значение.
Жовква также выразил надежду, что ситуация вокруг Украины будет учитываться при составлении стратегической концепции Североатлантического альянса на саммите в Мадриде.
Встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО состоится 28-30 июня.