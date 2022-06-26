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Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО

Шаги в НАТО Фото: Facebook/Igor Zhovkva
Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что страна понимает бесперспективность усилий по вступлению в НАТО из-за позиций некоторых стран альянса, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Украина не планирует предпринимать шагов в направлении данной цели, сказал Жовква, на которого ссылается Financial Times.

Чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе присоединение Украины к НАТО невозможно.

Украина при этом хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были удалены из стратегической концепции альянса.

Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО... будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не будьте нерешительны, это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России, – подчеркнул замглавы офиса президента Украины.

В последней версии концепции говорится, что НАТО стремится к «настоящему стратегическому партнерству» с Россией и рассматривает сотрудничество между НАТО и Россией как имеющее стратегическое значение.

Жовква также выразил надежду, что ситуация вокруг Украины будет учитываться при составлении стратегической концепции Североатлантического альянса на саммите в Мадриде.

Встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО состоится 28-30 июня.

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