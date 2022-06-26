США, Канада, Британия и Япония запретят импорт российского золота

США, Канада, Великобритания и Япония вводят запрет на импорт золота из России, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра, пишет Independent.

Запрет на российское золото, по задумке стран-членов G7, «на последнем этапе усилий по нанесению вреда экономике РФ».

Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня, – сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Борис Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры.

Ожидается, что законопроект о запрете импорта золота из РФ будет внесен в Парламент в ближайшие недели. Ограничения будут применяться ко вновь добытому и аффинированному золоту.

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