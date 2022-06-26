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Спасатели Алматинской области не дали утонуть мужчине в озере

Спасли мужчину на озере Алаколь Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Инцидент произошел 24 июня 2022 года на озере Алаколь, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в селе Акши на расстоянии 1 км от берега озера очевидцы заметили перевернутую лодку, поступило в 6:20.

Незамедлительно на место вызова выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона, села Акши.

По прибытии на место вызова установлено, что мужчину 1968 года рождения жителя города Алматы, во время рыбалки на резиновой лодке из-за поднявшегося порывистого ветра унесло от берега, и лодка перевернулась. Рыбак находился в воде вблизи перевернутой лодки.

Мужчину благополучно эвакуировали на берег, в медицинской помощи он не нуждался. Со спасенным была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на воде и последствиях нахождения на воде без спасательного жилета. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности на воде.

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Константин Вноровский
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