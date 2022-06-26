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Гарет Бэйл перешел в клуб MLS «Лос-Анджелес»

Перешел в MLS «Лос-Анджелес» Фото: Twitter/Gareth Bale
Экс-форвард «Реала» Гарет Бэйл официально стал игроком «Лос-Анджелеса». Валлиец подписал контракт с клубом на один год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 32-летний футболист написал в Twitter.

Он опубликовал видеоролик, на котором запечатлен в футболке и бейсболке с символикой клуба.

До скорой встречи, «Лос-Анджелес», — подписал он пост.

1 июня Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала», где играл с 2013 года. В СМИ появилась информация, что Гарет Бэйл согласовывает условия соглашения с ФК «Лос-Анджелес» сроком на один год. Сезон 2020/2021 он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды. Соглашение нападающего с испанским грандом истекает 30 июня этого года.

Бэйл покинул «Реал» в качестве свободного агента. В мадридском клубе он провел девять лет. Вместе со сливочными он по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, а также четыре раза победил в Лиге чемпионов. Всего в активе валлийца 106 голов в 258 матчах в составе мадридцев. Но в минувшем сезоне отыграл за команду всего лишь пять матчей и забил один гол.

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