Air Astana предупреждает о задержке трех рейсов

Задержка трех рейсов составляет примерно три часа из-за неисправности воздушного суда, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 июня, задерживаются рейсы из Алматы в Ташкент, Нур-Султан, Актау и обратно, передает пресс-служба компании.

Ожидаются задержки рейсов КС 127/128 Алматы-Ташкент-Алматы, KC 953/954 Алматы-Нур-Султан-Алматы и КС 859/860 Алматы-Актау-Алматы. Средняя продолжительность задержки рейсов составляет примерно три часа. Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Статус рейса на ближайшие рейсы можно проверить на сайте.

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Там же говорится о том, что с началом периода летней навигации и снятия ковидных ограничений возрос пассажиропоток. Однако обострилась проблема нехватки персонала, операционных мощностей и оборудования в международных аэропортах. Как следствие, наблюдается снижение показателей пунктуальности у многих авиакомпаний мира.