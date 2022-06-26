Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Air Astana предупреждает о задержке трех рейсов

Задержка трех рейсов Фото: Zakon.kz
Задержка трех рейсов составляет примерно три часа из-за неисправности воздушного суда, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 июня, задерживаются рейсы из Алматы в Ташкент, Нур-Султан, Актау и обратно, передает пресс-служба компании.

Ожидаются задержки рейсов КС 127/128 Алматы-Ташкент-Алматы, KC 953/954 Алматы-Нур-Султан-Алматы и КС 859/860 Алматы-Актау-Алматы. Средняя продолжительность задержки рейсов составляет примерно три часа. Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Статус рейса на ближайшие рейсы можно проверить на сайте.

Новость по теме

Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение

Там же говорится о том, что с началом периода летней навигации и снятия ковидных ограничений возрос пассажиропоток. Однако обострилась проблема нехватки персонала, операционных мощностей и оборудования в международных аэропортах. Как следствие, наблюдается снижение показателей пунктуальности у многих авиакомпаний мира.

При задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании последняя выплачивает пассажиру штраф в размере 3 процентов от стоимости билета (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки, если авиакомпания не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы. Сумма взысканного штрафа не может превышать стоимость приобретенного билета (полетного участка, на котором произошла задержка). Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Читайте также

Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение

«Какие красивые места»: водопад Бурхан Булак сняли на видео

Константин Вноровский
Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления