Air Astana предупреждает о задержке трех рейсов
Фото: Zakon.kz
Задержка трех рейсов составляет примерно три часа из-за неисправности воздушного суда, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 26 июня, задерживаются рейсы из Алматы в Ташкент, Нур-Султан, Актау и обратно, передает пресс-служба компании.
Ожидаются задержки рейсов КС 127/128 Алматы-Ташкент-Алматы, KC 953/954 Алматы-Нур-Султан-Алматы и КС 859/860 Алматы-Актау-Алматы. Средняя продолжительность задержки рейсов составляет примерно три часа. Пресс-служба авиакомпании Air Astana
Статус рейса на ближайшие рейсы можно проверить на сайте.
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Там же говорится о том, что с началом периода летней навигации и снятия ковидных ограничений возрос пассажиропоток. Однако обострилась проблема нехватки персонала, операционных мощностей и оборудования в международных аэропортах. Как следствие, наблюдается снижение показателей пунктуальности у многих авиакомпаний мира.
При задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании последняя выплачивает пассажиру штраф в размере 3 процентов от стоимости билета (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки, если авиакомпания не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы. Сумма взысканного штрафа не может превышать стоимость приобретенного билета (полетного участка, на котором произошла задержка). Пресс-служба авиакомпании Air Astana
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