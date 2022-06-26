«Тест фламинго» предсказывает продолжительность жизни

В Бразилии провели исследование, согласно которому определить насколько длинная у вас будет жизнь можно по способности человека долго стоять на одной ноге, передает Zakon.kz.

Как пишет издание «Медикфорум», если вы стоите в позе фламинго дольше 10 секунд после 60 лет, то это признак долголетия, а если же нет, то вы имеете двойные шансы преждевременно умереть.

Люди в среднем возрасте, которые не могут хоть сколько-нибудь стоять на одной ноге, умирают в два раза чаще. Такую особенность проследили авторы исследования у 2 тыс. человек в возрасте от 50 до 75 лет. Если же человек стоял на одной ноге, но не более 10 секунд, то 84% из них умирали в течение следующих 10 лет.

С помощью этого простого теста можно легко выявить людей с плохим здоровьем. Они чаще сталкиваются с гипертонией, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Неофициальное название такого испытания — «тест фламинго», так как эти птицы любят стоять долго время на одной ноге. Этот тест может легко войти в число рутинных проверок здоровья людей среднего и пожилого возраста.