В Костанае прошло открытие молодежной спортивной лиги

Молодежный ресурсный центр совместно с Управлением общественного развития Костанайской области и ТОО «КазТехПродукт» организовали спортивные соревнования по трем видам спорта футболу, волейболу и баскетболу Deni sau urpaq – ult bolashagy, передает Zakon.kz.

Отмечается, что турнир будет проходить в течение всего года.

Сегодня у нас открытие и вместе с тем отборочный тур, на сентябрь запланированы полуфинальные игры, в октябре пройдет финал, где мы выявим победителей по трем видам спорта баскетболу, волейболу и футболу. 32 команды поборются за денежный приз, который по каждому виду спорта составляет 600 тыс. тенге. Директор Молодежного ресурсного центра Костанайской области Абай Дуйсеков

Фото: Управление Управлением общественного развития Костанайской области

Как уточняется, все команды любительские здесь нет профессиональных игроков в возрасте от 16 до 29 лет, таким образом, организаторы решили поддержать любителей спорта и дать им шанс заявить о себе. В соревнованиях приняли участие не только из областного центра, но и из городов Рудный, Лисаковск, а также из районов.

Фото: Управление Управлением общественного развития Костанайской области

Одной из таких команд, которая решила принять участие в играх стала команда «Галиадор» из Костаная.

Фото: Управление Управлением общественного развития Костанайской области

Наш дворовый клуб был организован год назад. В нашей команде 13 парней. Когда мы узнали о том, что будут проводиться игры в молодежной спортивной лиге, мы решили поучаствовать в ней. Для нас это хороший шанс проявить и показать себя и посоревноваться с такими же любителями, как и мы. Уровень у наших соперников достойный, хорошие команды видно, что сыгранные. Капитан команды Максим Томский

Фото: Управление Управлением общественного развития Костанайской области

Главный судья по баскетболу Владлен Янков также высоко оценивает масштаб проведения данной лиги и ее актуальность.

У команд отличный спортивных дух и настрой, чувствуется, что молодежи не хватает подобных спортивных соревнования, поэтому с появлением этой спортивной лиги будем надеяться, что их профессионализм возрастет. Поэтому сегодня для наших спортсменов настоящий праздник с профессиональным судейством и хорошими призами, – отметил Янков.