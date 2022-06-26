Париж поддержал запрет на экспорт золота из России

Пресс-служба Елисейского дворца опубликовала информацию о том, что Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, страна не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила «ценовой щит», который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.

Ранее стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию. Эти санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России.

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.