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Умерла актриса из фильмов «Бумер» и «Тихий Дон»

актриса Фото: kino-teatr.ru
Российская артистка Альбина Тиханова ушла из жизни в возрасте 75 лет, передает Zakon.kz.

Причины смерти не уточняются.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. В 1968 году окончила Новосибирское театральное училище. Ее дебют на большой сцене состоялся в середине 90-х годов, когда актриса сыграла бабу Шуру в постановке пьесы Михаила Зуева «Зеленая зона». Снималась в картинах «Тихий Дон», «Предчувствие», «Бумер».

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