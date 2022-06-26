30 тонн сахара под видом селитры пытались завезти в Казахстан из Кыргызстана

38-летнего водителя КамАЗа задержали на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» в Костанайской области, передает Zakon.kz.

Водитель предъявил пограничному наряду в КР сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся удобрения (селитра).

Однако во время досмотра авто за двумя рядами мешков селитры пограничники нашли около 30 тонн сахара.

Сообщается, что водитель и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.