Больше 10 тысяч человек пришли попрощаться с Юрием Шатуновым в траурном зале

Церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, передает Zakon.kz.

Как пишет ГБУ «Ритуал», из-за жары для поклонников была организована раздача воды.

На данный момент роздано уже более трех тысяч бутылок. Бесплатная раздача воды продолжится до конца церемонии, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что беременных женщин, детей и маломобильных граждан допускают на церемонию без очереди.

Сообщается, что музыканта кремируют. Прах планируют разделить на две части, одну из которых захоронят в России, другую - в Германии.

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