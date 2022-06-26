Двое друзей спасли тонущего человека в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел на протоке реки Иртыш. Мужчина едва не погиб, купаясь в необорудованном месте, передает Zakon.kz.
Как сообщает ДЧС региона, Данил Журавлев и его друг Жамбыл Жаманшалов оказались поблизости. Они заметили тонущего на реке и бросились на помощь.
Несмотря на сильное течение, парни успешно доплыли до уходящего под воду мужчину, схватили его и доставили на берег, передав сотрудникам скорой помощи, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
После осмотра врачей мужчину госпитализировали в первую городскую больницу.
Спасатели в ближайшее время планируют поощрить парней за их героический поступок.
ДЧС ВКО напоминает о соблюдении рекомендаций спасателей – ни в коем случае не посещать необорудованные водоемы.
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