Двое друзей спасли тонущего человека в Усть-Каменогорске

Инцидент произошел на протоке реки Иртыш. Мужчина едва не погиб, купаясь в необорудованном месте, передает Zakon.kz.

Как сообщает ДЧС региона, Данил Журавлев и его друг Жамбыл Жаманшалов оказались поблизости. Они заметили тонущего на реке и бросились на помощь.

Несмотря на сильное течение, парни успешно доплыли до уходящего под воду мужчину, схватили его и доставили на берег, передав сотрудникам скорой помощи, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

После осмотра врачей мужчину госпитализировали в первую городскую больницу.

Спасатели в ближайшее время планируют поощрить парней за их героический поступок.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении рекомендаций спасателей – ни в коем случае не посещать необорудованные водоемы.