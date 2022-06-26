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Спасатели ВКО помогли запутавшемуся в иле парню выбраться из воды

ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Бородулихинском районе на озере Большое очевидцы услышали крик о помощи. Как оказалось, неподалеку 21-летний парень около часа не мог выплыть на берег, так как запутался в иле, передает Zakon.kz.
Не место оперативно прибыли сотрудник Бородулихинского отдела чрезвычайных ситуаций и водитель ПЧ-21. Надев спасательные жилеты, они добрались до парня, который с большим трудом держался на воде. Спасатели доставили пострадавшего на берег. Пресс-служба ДЧС ВКО

Сообщается, что парня в удовлетворительном состоянии забрали врачи скорой помощи.

Безопасность купальщиков на стихийных пляжах, увы, никто гарантировать не может. Так что, если вы собрались отдохнуть у водоема, достоинство которого лишь в том, что в нем есть вода, основательно обдумайте свое решение. Кто придет в случае беды вам на помощь? Спасатели и медики есть только на санкционированных пляжах.Пресс-служба ДЧС ВКО

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