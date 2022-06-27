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Арестованную яхту российского миллиардера продадут на аукционе

аукцион продажа яхты российского миллиардера Фото: pixabay
Стоимость яхты оценивается в 75 млн долларов, а ее содержание может достигать 10-15% от этой суммы. Российский миллиардер приобрел судно за 68 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, якобы принадлежащую бывшему владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе, сообщает Lenta.ru.

Такое решение связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна. Стоимость яхты оценивается в 75 млн долларов, а ее содержание может достигать 10-15 процентов от этой суммы.

Ранее сообщалось, что судно под мальтийским флагом пришвартовалось в порту полуострова 21 марта.

Власти арестовали яхту по требованию неназванного международного банка, суть претензий которого не уточняется.

Согласно данным Forbes, российский миллиардер приобрел судно за 68 млн долларов.

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