Трех человек спасли на Каспии в Актау
Фото: pixabay
Спасатели помогли троим людям на Каспии. В медицинской помощи спасенные не нуждались, сообщает Zakon.kz.
Первый инцидент произошел 26 июня в микрорайоне 4А. При проведении профагитационных работ спасателям удалось спасти подростка 2008 года рождения из Жанаозена, сообщает lada.kz.
Позже спасли еще одного подростка, 2006 года рождения, проживающего в Актау.
В районе Солдатского пляжа сотрудники ДЧС спасли мужчину 1981 года рождения из Актау.
В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ