Трех человек спасли на Каспии в Актау

Спасатели помогли троим людям на Каспии. В медицинской помощи спасенные не нуждались, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел 26 июня в микрорайоне 4А. При проведении профагитационных работ спасателям удалось спасти подростка 2008 года рождения из Жанаозена, сообщает lada.kz.

Позже спасли еще одного подростка, 2006 года рождения, проживающего в Актау.

В районе Солдатского пляжа сотрудники ДЧС спасли мужчину 1981 года рождения из Актау.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.