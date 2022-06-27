Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На бывшего адвоката Трампа напали в магазине

адвокат Трампа нападение в магазине Фото: Twitter/RudyGiuliani
Удар по спине Руди Джулиани сопровождался упоминаниями темы абортов, а также оскорблениями в адрес бывшего мэра Нью-Йорка, передает Zakon.kz.

В США работник продуктового магазина в Нью-Йорке был арестован после нападения на Рудольфа Джулиани — бывшего мэра города и юриста, который ранее представлял экс-президента США Дональда Трампа, сообщают «Известия».

Отмечается, что 39-летний мужчина ударил Джулиани по спине, пока тот шел по магазину. Удар сопровождался упоминаниями темы абортов, а также оскорблениями в адрес бывшего мэра.

Новость по теме

Американцы вышли на митинг против закона, запрещающего аборты

При этом в первоначальном отчете полиции говорилось, что мужчина ударил Джулиани со словами: «Как дела, отморозок?».

Читайте также

100-летний пенсионер устал от безделья и вернулся на работу

Данияр Кунафин
Трамп Дональд Нью-Йорк
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
Возобновляется прямое авиасообщение с Китаем
Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления