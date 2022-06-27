На бывшего адвоката Трампа напали в магазине

Удар по спине Руди Джулиани сопровождался упоминаниями темы абортов, а также оскорблениями в адрес бывшего мэра Нью-Йорка, передает Zakon.kz.

В США работник продуктового магазина в Нью-Йорке был арестован после нападения на Рудольфа Джулиани — бывшего мэра города и юриста, который ранее представлял экс-президента США Дональда Трампа, сообщают «Известия».

Отмечается, что 39-летний мужчина ударил Джулиани по спине, пока тот шел по магазину. Удар сопровождался упоминаниями темы абортов, а также оскорблениями в адрес бывшего мэра.

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При этом в первоначальном отчете полиции говорилось, что мужчина ударил Джулиани со словами: «Как дела, отморозок?».