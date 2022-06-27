Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

Водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и четыре его пассажира погибли на месте. Полиция ведет следствие, передает Zakon.kz.

ДТП произошло 26 июня, около 16:00 на автотрассе Доссор – Кульсары – Бейнеу, сообщает ATPress.kz.

По информации ДП Атырауской области, в ДТП попали автомобили Toyota Hilux и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и четыре его пассажира погибли на месте.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу. Ведется следствие.