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Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

Смертельное ДТП Атырауская область Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и четыре его пассажира погибли на месте. Полиция ведет следствие, передает Zakon.kz.

ДТП произошло 26 июня, около 16:00 на автотрассе Доссор – Кульсары – Бейнеу, сообщает ATPress.kz.

По информации ДП Атырауской области, в ДТП попали автомобили Toyota Hilux и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и четыре его пассажира погибли на месте.

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Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу. Ведется следствие.

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