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Акорда рассказала о планах Токаева на неделю

анонс мероприятий Токаева Фото: akorda.kz
Опубликован анонс предстоящих мероприятий на эту неделю (27 июня – 3 июля) с участием Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным telegram-канала Акорды, 27 июня глава государства проведет заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана».

Кроме того, 29 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите, который пройдет в городе Ашхабаде (Туркменистан).

30 июня президент в резиденции Акорда проведет очередное заседание Высшего совета по реформам, – говорится в сообщении.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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