Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Перу

В Перу зарегистрировали первый случай оспы обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес. Он призвал население быть бдительными к симптомам заболевания, немедленно обращаться к врачам в случае их появления, передает Zakon.kz.

Первый подтвержденный случай оспы обезьян был выявлен в столице, это пациент, которому сделали лабораторные анализы, — сказал Лопес в ходе интервью телеканалу TV Peru.

Заболевший — иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, «очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы». Власти изолировали заболевшего и его близких. Они работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.

Начальные симптомы оспы обезьян: лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых возможны осложнения.

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Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно. Как правило, инфицированные находились в Африке.