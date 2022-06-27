Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Перу

оспа обезьян Фото: pixabay
В Перу зарегистрировали первый случай оспы обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес. Он призвал население быть бдительными к симптомам заболевания, немедленно обращаться к врачам в случае их появления, передает Zakon.kz.
Первый подтвержденный случай оспы обезьян был выявлен в столице, это пациент, которому сделали лабораторные анализы, — сказал Лопес в ходе интервью телеканалу TV Peru.

Заболевший — иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, «очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы». Власти изолировали заболевшего и его близких. Они работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.

Начальные симптомы оспы обезьян: лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых возможны осложнения.

Новость по теме

ВОЗ: Ситуация с оспой обезьян не является чрезвычайной

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно. Как правило, инфицированные находились в Африке.

Читайте также

Сколько сэкономит государство, если перейдет на концепцию снижения вреда

67 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Казахстанский врач не молчит – почему табачное лобби организовало хейт-кампанию

Ирина Лукичева
Оспа обезьян Перу
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
Возобновляется прямое авиасообщение с Китаем
Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления