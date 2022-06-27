Ликвидирован пожар в двухэтажном кафе в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что развернута работа оперативного штаба из-за пожара в двухэтажном кафе, передает Zakon.kz.
Кроме трех газовых баллонов, с места пожара вынесен кислородный баллон, предотвращена угроза взрыва. Выехали в 8:22, прибыли за три минуты - в 8:25. Пожар ликвидирован в 9:37.Пресс-служба ДЧС Алматы
Ранее сообщалось, что силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара по адресу: Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Байтерекова, д. 13, где происходит возгорание двухэтажного кафе «Терраса».
Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
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В городском ДЧС уточнили, что пожар был локализован в 09:15.
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