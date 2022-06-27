Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Фото: primeminister.kz

Алмаз Идырысов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, передает Zakon.kz.