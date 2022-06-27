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Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

РК, МИИР, вице-министр, Алмаз Ыдырысов, назначение Фото: primeminister.kz
Алмаз Идырысов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.Пресс-служба премьер-министра РК

Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет.

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Трудовая деятельность Идырысова:

  • начал в 2003 году дорожным рабочим;

  • 2005-2006 годы — ведущий специалист производственно-технического отдела ТОО «Казахавтодор»;

  • 2006-2014 годы – работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК;

  • 2014-2016 годы — заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор»;

  • 2016-2019 годы – занимал руководящие должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК;

  • 2019-2022 годы — заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК — заместитель главного государственного строительного инспектора РК;

  • с апреля 2022 года – председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК — главный государственный строительный инспектор РК.

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