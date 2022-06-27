Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Постановлением правительства РК Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.Пресс-служба премьер-министра РК
Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет.
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Трудовая деятельность Идырысова:
начал в 2003 году дорожным рабочим;
2005-2006 годы — ведущий специалист производственно-технического отдела ТОО «Казахавтодор»;
2006-2014 годы – работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК;
2014-2016 годы — заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор»;
2016-2019 годы – занимал руководящие должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК;
2019-2022 годы — заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК — заместитель главного государственного строительного инспектора РК;
с апреля 2022 года – председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК — главный государственный строительный инспектор РК.