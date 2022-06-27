Мужчина в маске из «Игры в кальмара» похитил свыше 2 млн тенге на АЗС в Усть-Каменогорске

Фото: скриншот видео

Неизвестный мужчина в маске из популярного сериала «Игра в кальмара» зашел в АЗС по улице Грейдерной. Он стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет. Мужчина похитил свыше 2 млн тенге, которые находились в инкассаторских сумках, передает Zakon.kz.