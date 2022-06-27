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Мужчина в маске из «Игры в кальмара» похитил свыше 2 млн тенге на АЗС в Усть-Каменогорске

нападение Фото: скриншот видео
Неизвестный мужчина в маске из популярного сериала «Игра в кальмара» зашел в АЗС по улице Грейдерной. Он стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет. Мужчина похитил свыше 2 млн тенге, которые находились в инкассаторских сумках, передает Zakon.kz.

Оперативники криминальной полиции по горячим следам в течение двух часов установили и задержали 40-летнего жителя областного центра. Похищенные деньги были обнаружены в автомобиле у мужчины. Пистолет был изъят — он оказался игрушечным.

Подозреваемый с санкции суда взят под стражу, его действия квалифицируются по ст. 192 ч. 3 УК РК – разбой, санкция которого предусматривает лишение свободы от семи до 12 лет.Заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов

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Усть-Каменогорск
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