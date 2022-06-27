В Казахстане изменились правила выдачи займов по договорам накопительного страхования
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В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили об изменениях правил выдачи займов по договорам накопительного страхования, передает Zakon.kz.
22 июня правлением Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняты изменения в постановление правления агентства от 25 сентября 2004 года №274 «Об утверждении Правил выдачи страховой организацией, осуществляющей деятельность по накопительному страхованию, займов своим страхователям и расчета выкупной суммы, а также порядка и условий предоставления услуг филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность по накопительному страхованию, по выдаче страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан займов своим страхователям».Пресс-служба АРРФР
Как уточнили в ведомстве, «изменения предусматривают запрет для страховой организации предоставлять займы своим клиентам по видам (классам) страхования, гарантируемым Фондом гарантирования страховых выплат».
Во избежание запроса страховой организацией излишних документов у клиента для получения займа по договору накопительного страхования четко определен перечень необходимых документов.Пресс-служба АРРФР
Как заверили в агентстве, «изменения будут способствовать повышению защиты прав потребителей страховых услуг при выдаче страховыми организациями займов по договорам накопительного страхования жизни».
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