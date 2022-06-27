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Как стильно одеваться в жару — советы стилиста

летний гардероб, одежда, жара, лето Фото: pexels
Выглядеть стильно, комфортно и опрятно в любую погоду — это целая наука, которую несложно освоить, считают эксперты. Правильно подобранный летний гардероб поможет легче переносить жару, передает Zakon.kz

Несколько актуальных советов приводит имидж-стилист Лирия Холдина, пишет marieclaire.ru.

Одежда пастельных тонов

одежда в жару, летняя одежда, лето

Фото: pexels

Первое правило. Летом, когда температура воздуха зашкаливает, важно придерживаться в выборе одежды нежных пастельных тонов и натуральных оттенков.

Лавандовые или салатовые оттенки являются трендовыми в летнем сезоне. Благодаря тому, что светлые тона отражают солнечный цвет, в такой одежде можно чувствовать себя комфортнее.

Натуральные ткани

летний гардероб, одежда в жару, лето

Фото: pexels

Второе правило. Летом стоит отказаться от синтетической одежды. В жару предпочтительнее носить одежду из натуральных тканей: льна, хлопка, джута.

Это может быть все что угодно: брючные, юбочные костюмы, сарафаны, туники, блейзеры, жакеты, платья-мешки, юбки и брюки любых фасонов. Главное, чтобы это была одежда свободного кроя.

В одежде из натуральных материалов тело лучше дышит.

Белый образ

летняя одежда, одежда в жару, белая одежда

Фото: pexels

Третье правило. Летом стоит носить одежду белых тонов. Она смотрится свежо, нарядно и романтично.

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