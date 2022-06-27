Как стильно одеваться в жару — советы стилиста
Несколько актуальных советов приводит имидж-стилист Лирия Холдина, пишет marieclaire.ru.
Одежда пастельных тонов
Фото: pexels
Первое правило. Летом, когда температура воздуха зашкаливает, важно придерживаться в выборе одежды нежных пастельных тонов и натуральных оттенков.
Лавандовые или салатовые оттенки являются трендовыми в летнем сезоне. Благодаря тому, что светлые тона отражают солнечный цвет, в такой одежде можно чувствовать себя комфортнее.
Натуральные ткани
Фото: pexels
Это может быть все что угодно: брючные, юбочные костюмы, сарафаны, туники, блейзеры, жакеты, платья-мешки, юбки и брюки любых фасонов. Главное, чтобы это была одежда свободного кроя.
В одежде из натуральных материалов тело лучше дышит.
Белый образ
Фото: pexels
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