Удорожание акцизов на нагреваемый табак: последствия для бизнеса и потребителей будут негативными

Повышение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком может привести к переходу курильщиков на более дешевые, но, как доказано, более опасные для здоровья традиционные сигареты. Еще один минус – возможный рост теневого оборота, передает корреспондент Zakon.kz.

Поводом для пресс-конференции в Нур-Султане стали принятые Сенатом поправки в Налоговый кодекс, в частности пункты, связанные с резким повышением уже с 2023 года акцизов на нагреваемый табак.

Президент ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржан Калиев напомнил, что, согласно принятым поправкам, с 1 января 2023 года ожидается трехкратное повышение акцизов на нагреваемый табак в сравнении с нынешним годом.

При этом он отметил, что в нынешнем году акцизная ставка на нагреваемый табак также была увеличена на 60% в сравнении с прошлым.

Амиржан Калиев, фото: Sputnik.kz

Мы считаем, что новым видам табачных изделий нанесен серьезный урон. Ассоциацией Лиги потребителей была запущена петиция в поддержку новых видов табачных изделий. На наш взгляд, Парламентом принята неверная поправка о резком повышении акцизов. Президент ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржан Калиев

Амиржан Калиев отметил, что общественность была введена в заблуждение о том, что за счет этой меры в бюджет будет дополнительно получено 49 млрд тенге. Искажением фактов он назвал и заявление депутатов о том, что нагреваемый табак 10 лет как не облагается налогом или облагается меньшим.

Какие могут быть 10 лет, когда изделия с нагреваемым табаком у нас в Казахстане появились в конце 2017 года и последние три года – 2020-й, 2021-й и 2022-й уже облагаются акцизным налогом. В рамках Парламента мы активно предпринимали попытки повлиять на ход принятия решения, однако мы не были услышаны. Позицию НПП «Атамекен» не учли. Мы хотим, чтобы нашу позицию услышала общественность, депутаты, глава государства. Амиржан Калиев

Заместитель директора департамента НПП «Атамекен» Еркин Наурызбеков сообщил, что в правительственном варианте поддержали поэтапное повышение ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком, но документ зашел в Мажилис, и группа депутатов инициировала трехкратное повышение ставок, если сравнивать с действующими ставками.

Еркин Наурызбеков, фото: Sputnik.kz

Мы на рабочей группе в Мажилисе и Сенате высказались против, но на последней группе, когда было уже принято окончательное решение, нам не предоставили слово, мы не смогли высказать свою позицию – категорически против повышения ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком. Есть разные цифры, что мы получим и 70, и 50 млрд тенге в бюджет, по факту, по расчетам, не будет превышать и 20 млрд тенге, учитывая, что тот же объем потребления будет сохраняться. То есть, здесь мы не видим выгод ни для государства, ни для бизнеса, ни для людей. Согласно вредности продукции, изделия с нагреваемым табаком должны нести в себе акциз в три раза меньше, чем традиционные сигареты. Это практика во всем мире. Еркин Наурызбеков

Еще одно возможное негативное последствие, по его данным, это увеличение теневого оборота.

У нас в Казахстане в 2021 году по сравнению с 2020 годом теневой оборот увеличился в 2,5 раза и достиг 3,3%. Это прямые потери 12 млрд тенге. Увеличение ставок акцизов однозначно приведет к контрабанде – это неизбежно, это экономика. Мы призываем госорганы соблюдать баланс. Еркин Наурызбеков

Его поддержал Амиржан Калиев. По его прогнозу, при трехкратном увеличении ставок акциза в полтора-два раза увеличится стоимость изделий, в итоге не каждый казахстанец будет иметь возможность их купить. Возрастет, по его словам, также контрабанда из соседних стран.

Если сегодня объем контрафактной продукции в табачной отрасли составляет 1,5%, то может в следующие два года возрасти до 12-15%. Такие резкие движения по подакцизной продукции очень вредны. Если принятые сенатом ставки вступят в силу в 2023 году, то ставки в Узбекистане по сравнению с Казахстаном будут в три раза меньше, и разница в цене составит 200-250 тенге. Это приведет к возможному перетоку контрабанды. Еркин Наурызбеков

Врач, глава ассоциации по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний «Денсаулык» Бахыт Туменова сообщила, что в Казахстане в 2019 году насчитывалось 2,8 млн курильщиков. Средний возраст начала курения – 17,5 лет.

По ее данным, новые виды изделий с нагреваемым табаком – это то, что надо приветствовать.

Мы проводили исследования – эти изделия с нагреваемым табаком не являются стартовыми для курильщиков. Ими пользуются те люди, которые хотят улучшить свое здоровье и знают вред табака. И нужно приветствовать этот переход. Это выход. То, что сегодня сделали, говоря жестким языком, это просто вредительство по отношению к тем гражданам, которые сегодня страдают от зависимости, не могут оторваться от этой пагубной привычки курить сигареты и перешли на новые альтернативные формы, чтобы снизить вред и укрепить свое здоровье. Принятием такого решения на уровне Мажилиса и поддержки Сената мы ухудшили и ухудшим дальше ситуацию именно по курению табака. Это большая проблема, я считаю, нужно к этому вернуться и остановить этот процесс. Бахыт Туменова

Эксперты намерены бороться до конца.

Гульнар Курбанбаева, фото: Sputnik.kz