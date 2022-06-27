Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 24,3 млрд тенге должны казахстанцы по налогам

должники по налогам в РК Фото: Zakon.kz
По Казахстану задолженность по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц составила 24,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Эти деньги задолжали 919 тыс. казахстанцев. При этом основная сумма задолженности приходится на налог на транспорт – 22,8 млрд тенге. Комитет госдоходов МФ РК

Больше всего должников в следующих регионах:

  • Алматы – по 88 тыс. человек задолженность составляет 5,2 млрд тенге;

  • Алматинская область – по 132 тыс. человек задолженность составляет 3,9 млрд тенге;

  • Нур-Султан и Шымкент – по 76 тыс. должников с общей суммой 2,6 млрд тенге и 1,9 млрд тенге соответственно.

В КГД напомнили, что срок уплаты налога на транспорт для физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.

С 17 мая 2022 года по суммам задолженности более 1 МРП (3063 тенге) лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направляют налоговые приказы о взыскании задолженности с физического лица.

В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. Комитет госдоходов МФ РК

При наличии задолженности от 40 МРП (122 520 тенге) на должника может быть наложен запрет на выезд из страны.

Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке.

Дабы избежать негативных последствий в сезон отпусков и летних каникул, комитет рекомендует производить уплату налогов своевременно.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно в мобильном приложении e-Salyq Azamat во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → Ввести ИИН.

Читайте также

Когда нужно оплатить налог на имущество

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
в Алматы горит двухэтажное кафе
Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
зодиак
Судьбоносные встречи и путешествия: гороскоп для всех знаков на понедельник
аукцион продажа яхты российского миллиардера
Арестованную яхту российского миллиардера продадут на аукционе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления