Более 24,3 млрд тенге должны казахстанцы по налогам

По Казахстану задолженность по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц составила 24,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Эти деньги задолжали 919 тыс. казахстанцев. При этом основная сумма задолженности приходится на налог на транспорт – 22,8 млрд тенге. Комитет госдоходов МФ РК

Больше всего должников в следующих регионах:

Алматы – по 88 тыс. человек задолженность составляет 5,2 млрд тенге;

Алматинская область – по 132 тыс. человек задолженность составляет 3,9 млрд тенге;

Нур-Султан и Шымкент – по 76 тыс. должников с общей суммой 2,6 млрд тенге и 1,9 млрд тенге соответственно.

В КГД напомнили, что срок уплаты налога на транспорт для физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.

С 17 мая 2022 года по суммам задолженности более 1 МРП (3063 тенге) лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направляют налоговые приказы о взыскании задолженности с физического лица.

В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. Комитет госдоходов МФ РК

При наличии задолженности от 40 МРП (122 520 тенге) на должника может быть наложен запрет на выезд из страны.

Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке.

Дабы избежать негативных последствий в сезон отпусков и летних каникул, комитет рекомендует производить уплату налогов своевременно.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно в мобильном приложении e-Salyq Azamat во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → Ввести ИИН.