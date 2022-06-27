Снять с залога свою недвижимость клиенты «Отбасы банка» могут онлайн

Теперь клиенты «Отбасы банка» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») снять с залога свою недвижимость могут в мобильном приложении Otbasy bank. Новая услуга доступна для тех, кто сделал полное досрочное погашение займа.

В этот же день они смогут снять ограничение на пользование своим жильем всего за несколько минут.

Для этого в отдельном окошке мобильного приложения клиенту необходимо указать регистрационный код адреса (РКА). Этот код можно найти в справке о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость. Данную справку также можно запросить онлайн на портале eGov.kz.

Затем пользователь оплачивает госпошлину за регистрацию прекращения обременения. После этого подписывает операцию с помощью одноразового пароля, который придет на мобильный телефон в SMS-сообщении. На этом процедура снятия обременения считается завершенной.

Если у клиента оригиналы документов на недвижимость находятся в отделении «Отбасы банка», то ему позвонят сотрудники и назначат удобное для посещения время.

«Отбасы банк» первым в Казахстане внедрил услугу снятия обременения в онлайн-режиме. Эта процедура занимает всего несколько минут. Сейчас физически на нее уходит от трех до шести дней. При этом клиенту банка нужно не раз посетить отделение и ЦОН. Для экономии времени наших клиентов и разгрузки очереди в филиалах банка мы ежедневно усовершенствуем наши процессы, внедряем новые инструменты, делаем комфортным обслуживание граждан. Это возможно в том числе и при поддержке госкорпорации «Правительство для граждан» и технологии Blockchain. Зампредседателя правления «Отбасы банка» Эльмира Распекова

Первым клиентом, который воспользовался новой услугой, стал житель из Нур-Султана. Эта процедура заняла у него всего пять минут. В 2011 году мужчина открыл депозит в «Отбасы банке», накопил 50% от стоимости жилья и в 2018 году оформил жилищный заем. Теперь он сделал полное досрочное погашение кредита и в пару кликов снял с залога свою недвижимость.

Снятие с залога недвижимости в онлайн-режиме – пилотный проект. Пока он доступен только для тех, кто делает именно полное досрочное погашение займа. Воспользоваться услугой нужно в тот же день. IT-специалисты продолжают усовершенствовать сервис и в скором времени с его помощью снять обременение можно будет в любое удобное время, даже спустя месяц после погашения займа. В будущем воспользоваться услугой смогут и те заемщики, которые по графику (без досрочного погашения) закрыли свой кредит.

Запуск новой услуги стал возможен благодаря технологии Blockchain. На сегодня «Отбасы банк» – лидер по ее использованию. Blockchain активно применяется при регистрации договоров залога. С его помощью уже зарегистрировано более 12 тыс. договоров, или 38% от общего числа. К концу года банк планирует довести эту цифру до 100%.

Ранее на регистрацию залога уходило три рабочих дня, теперь эта процедура занимает 2-5 минут. Клиенты банка, оформляющие кредит, на портале otbasybank.kz знакомятся с договором залога / договором банковского займа, подписывают его с помощью ЭЦП, оплачивают государственную пошлину и сразу же получают уведомление о регистрации.