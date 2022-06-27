Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний

Касым-Жомарт Токаев провел заседание совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, в ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание, что в условиях повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из таких инструментов выступает Международный финансовый центр «Астана».

Казахстан вступает в новый этап своего развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров остается нашим главным приоритетом. В связи с чем потенциал МФЦА, в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций, должен быть максимально задействован. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит глобальная задача по институциональному укреплению своего статуса в качестве ведущего регионального финансового центра. Исходя из этого, он обозначил ряд актуальных моментов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на санкционный подтекст, отметив, что условия регистрации на МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны.

При этом он подчеркнул, что диалог с иностранными партнерами МФЦА следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией правительства. Он также добавил, что регуляторная и нормативно-правовая база Центра должна сохранить свою самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей президент назвал работу по выводу национальных компаний на IPO. В качестве примера он отметил роль АО «Самрук-Казына» и ее национальных компаний.

Простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию. Касым-Жомарт Токаев

В своей речи Касым-Жомарт Токаев затронул актуальность привлечения долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге. Он высказал мнение, что в текущих условиях неопределенности обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Инвесторы ищут площадки, где строго соблюдаются принципы корпоративного управления, верховенствует закон и имеется международная юрисдикция.

Стране нужны новые надежные источники. А для этого нужно более тесно взаимодействовать с международными депозитариями. В этих условиях площадка МФЦА, с ее регуляторным режимом и международным правом, выглядит привлекательной. Поручаю правительству совместно с Национальным банком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами. Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики. Президент Казахстана

Фото: akorda.kz

Также глава государства остановился на вопросах достижения целей устойчивого развития и реализации зеленых проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 58% зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром зеленых финансов МФЦА.

Это значимый вклад, который доказывает состоятельность нашей страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных технологий. Призываю правительство, МФЦА и членов совета продолжить работу в этом направлении, не снижая заданных темпов. Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул важность укрепления роли Казахстана в условиях трансформации глобальных рынков энергоносителей и мировых центров продовольствия. В частности, он указал на актуальность вопроса дислокации главной товарной биржи, соответствующей лучшим международным стандартам, равноудаленной от любых рисков.

И здесь Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка. Это откроет перед нами новые возможности лидерства в региональной и международной торговле. Правительству следует детально проработать данный вопрос, – заявил президент.

В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на вопросах развития криптоиндустрии и цифровых активов.