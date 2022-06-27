Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
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Некоторые продукты лучше не подвергать воздействию микроволновых волн, рассказала диетолог Елена Соломатина. Так, сельдерей, свеклу и редис опасно разогревать в микроволновке, передает Zakon.kz.
Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, содержащиеся в свекле, моркови, редисе и сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. Диетолог Елена Соломатина
Вещества нитрозамины являются канцерогенными. Они могут нанести вред нервной системе, почкам, стать причиной отравлений, сообщают «Известия».
Также эксперт рассказала, что нагрев кисломолочных продуктов, квашеной капусты или моченых яблок уничтожает полезные бактерии, которые в них содержатся. Крахмалистые продукты изменяют свою структуру, поэтому организму их будет сложнее переваривать.
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