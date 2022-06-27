Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Некоторые продукты лучше не подвергать воздействию микроволновых волн, рассказала диетолог Елена Соломатина. Так, сельдерей, свеклу и редис опасно разогревать в микроволновке, передает Zakon.kz.

Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, содержащиеся в свекле, моркови, редисе и сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. Диетолог Елена Соломатина

Вещества нитрозамины являются канцерогенными. Они могут нанести вред нервной системе, почкам, стать причиной отравлений, сообщают «Известия».

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Также эксперт рассказала, что нагрев кисломолочных продуктов, квашеной капусты или моченых яблок уничтожает полезные бактерии, которые в них содержатся. Крахмалистые продукты изменяют свою структуру, поэтому организму их будет сложнее переваривать.