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Сохранится неустойчивая погода – прогноз «Казгидромета» на 28 июня

Казахстан, погода на 28 июня, Казгидромет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 28 июня: в стране ожидаются дожди с грозами, град, шквал, пыльная буря и усиление ветра, передает Zakon.kz.
На большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке ожидается град, на севере, востоке, юге – шквал, на юго-западе – пыльная буря. По республике усилится ветер.РГП «Казгидромет»

Также сообщается, что сильная жара ожидается днем на большей части Абайской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей.

На большей части Кызылординской, Алматинской областей, на западе Абайской области, на востоке Западно-Казахстанской области, на северо-западе Атырауской области, на юге, востоке Актюбинской области, на юго-западе Улытауской области, на юго-востоке Карагандинской области, на юге Жамбылской области, в центре Павлодарской области, на севере Туркестанской области, на юго-западе Костанайской области – чрезвычайная пожарная опасность, добавили синоптики.

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