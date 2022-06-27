«Аж до мурашек»: для поиска ребенка мужчины выстроились в цепь на Капшагае
Автор отмечает, что отдыхающие подумали, что утонул ребенок, и совместно побежали искать его в воду.
Взяв друг друга за руки, пошли вглубь. Горжусь.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что к ним не поступало сообщений. Однако ребенка нашли. Он жив и здоров.
Видео нашло широкий отклик среди комментаторов:
наш дружный Казахстан. Горжусь. Дай бог всем здоровья;
не оставляйте детей одних в таких местах!
аж до мурашек! Молодцы. Всем огромное человеческое спасибо;
спасибо, мужики, люди!
это наш Казахстан. Наш добрый, отзывчивый, сплоченный народ;
пусть всегда будет так, чтоб все были дружны;
мурашки размером со слона и слезы на глазах!
родители, смотрите за детьми! Мужчины – молодцы! – отметили пользователи.
Ранее сообщалось, что 26 июня четверо родственников погибли на водохранилище.
Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 годов рождения, еще одна женщина, 1954 года рождения, была спасена. Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны и двое братьев начали тонуть. Спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка. К сожалению, спастись удалось лишь бабушке.Пресс-служба ДЧС Алматинской области
В ДЧС области просят граждан:
купаться только в специально оборудованных местах;
не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
не оставлять детей без присмотра у воды;
не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды;
не купаться при волнах и штормовой погоде.