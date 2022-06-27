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«Аж до мурашек»: для поиска ребенка мужчины выстроились в цепь на Капшагае

поиски ребенка в воде Фото: pixabay
В Казнете набирает популярность видео с Капшагайского водохранилища: на кадрах мужчины выстроились в цепь, чтобы найти ребенка, сообщает Zakon.kz.

Автор отмечает, что отдыхающие подумали, что утонул ребенок, и совместно побежали искать его в воду.

Взяв друг друга за руки, пошли вглубь. Горжусь.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что к ним не поступало сообщений. Однако ребенка нашли. Он жив и здоров.

Видео нашло широкий отклик среди комментаторов:

  • наш дружный Казахстан. Горжусь. Дай бог всем здоровья;

  • не оставляйте детей одних в таких местах!

  • аж до мурашек! Молодцы. Всем огромное человеческое спасибо;

  • спасибо, мужики, люди!

  • это наш Казахстан. Наш добрый, отзывчивый, сплоченный народ;

  • пусть всегда будет так, чтоб все были дружны;

  • мурашки размером со слона и слезы на глазах!

  • родители, смотрите за детьми! Мужчины – молодцы! – отметили пользователи.

Ранее сообщалось, что 26 июня четверо родственников погибли на водохранилище.

Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 годов рождения, еще одна женщина, 1954 года рождения, была спасена. Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны и двое братьев начали тонуть. Спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка. К сожалению, спастись удалось лишь бабушке.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ДЧС области просят граждан:

  • купаться только в специально оборудованных местах;

  • не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

  • не оставлять детей без присмотра у воды;

  • не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды;

  • не купаться при волнах и штормовой погоде.

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Анастасия Московчук
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