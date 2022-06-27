«Аж до мурашек»: для поиска ребенка мужчины выстроились в цепь на Капшагае

В Казнете набирает популярность видео с Капшагайского водохранилища: на кадрах мужчины выстроились в цепь, чтобы найти ребенка, сообщает Zakon.kz.

Автор отмечает, что отдыхающие подумали, что утонул ребенок, и совместно побежали искать его в воду.

Взяв друг друга за руки, пошли вглубь. Горжусь.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что к ним не поступало сообщений. Однако ребенка нашли. Он жив и здоров.

Видео нашло широкий отклик среди комментаторов: наш дружный Казахстан. Горжусь. Дай бог всем здоровья;

не оставляйте детей одних в таких местах!

аж до мурашек! Молодцы. Всем огромное человеческое спасибо;

спасибо, мужики, люди!

это наш Казахстан. Наш добрый, отзывчивый, сплоченный народ;

пусть всегда будет так, чтоб все были дружны;

мурашки размером со слона и слезы на глазах!

родители, смотрите за детьми! Мужчины – молодцы! – отметили пользователи.

Ранее сообщалось, что 26 июня четверо родственников погибли на водохранилище.

Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 годов рождения, еще одна женщина, 1954 года рождения, была спасена. Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны и двое братьев начали тонуть. Спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка. К сожалению, спастись удалось лишь бабушке. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ДЧС области просят граждан: