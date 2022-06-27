Проект Конституционного закона об уполномоченном по правам человека разработали в Казахстане

Министерство юстиции разработало проект Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Задачи деятельности уполномоченного – содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию нормативных правовых актов РК, поощрению и продвижению прав и свобод человека и гражданина.

Как следует из документа, уполномоченный при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами законности, справедливости, беспристрастности, объективности, гласности, открытости, прозрачности и другими принципами, закрепленными в Конституции РК.

При этом уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.

Также говорится, что уполномоченный в течение срока своих полномочий не может быть задержан, подвергнут содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената Парламента РК, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности уполномоченного влекут ответственность, установленную законами республик, и отражаются в ежегодном докладе уполномоченного, – говорится в документе.

Также уполномоченный не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с выполнением своих должностных обязанностей.

Ему гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении своей деятельности в соответствии с законами республики.

Уполномоченный избирается на должность сроком на пять лет Сенатом Парламента РК по представлению президента Казахстана.

Избираемый на должность уполномоченного должен отвечать следующим требованиям:

обладать гражданством РК и постоянно проживать на ее территории последние десять лет;

иметь высшее образование;

обладать опытом работы по защите прав и свобод человека и гражданина не менее пяти лет;

быть не моложе 30 лет;

владеть государственным языком;

быть дееспособным.

При вступлении в должность уполномоченный приносит присягу.

Законопроект предусматривает, что уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью. На время осуществления своих полномочий он приостанавливает свое членство в политической партии.

Кроме того, он не может находиться на государственной службе, заниматься предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы, а также другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.

Уполномоченному также запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. Он должен принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

Он также не может быть депутатом представительного органа.

Уполномоченный не вправе:

использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;

участвовать в действиях, препятствующих функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, включая забастовки;

в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 июля.