Первые казахстанские паломники отправятся на хадж 28 июня прямыми авиарейсами

Завтра, 28 июня, первая группа казахстанских паломников отправится на хадж в Саудовскую Аравию. Рейс вылетит из города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах хадж был временно приостановлен, власти Королевства Саудовская Аравия закрыли въезд в страну иностранным гражданам на период действия карантинных мер. Теперь, после двухлетнего перерыва, верующие опять смогут совершить паломничество.

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В период пандемии Министерство хаджа и умры КСА дало разрешение на совершение хаджа только своим гражданам в очень ограниченном количестве, рассказал руководитель отдела хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Жандилла Бекжигитов. Для представителей других стран, в том числе Казахстана, такого разрешения не выдавалось. В этом году, в связи со снятием карантина во всех странах мира, паломнический сезон открыт.

В общей сложности в этом году в Мекку поедут четыре тысячи казахстанских паломников. Вылет будет осуществляться поэтапно в течение нескольких дней прямыми авиарейсами из городов Алматы, Нур-Султана, Актау и Шымкента в города Джидда и Медина. При формировании пунктов отправления учитывалось наибольшее количество паломников в тех или иных регионах. Руководитель отдела хаджа ДУМК РК Жандилла Бекжигитов

По информации представителя ДУМК, в нынешний сезон хаджа Саудовская Аравия объявила некоторые требования. Во-первых, к паломничеству допускается только один миллион мусульман, из них 15% — граждане КСА, остальные 85% — из других стран мира. Во-вторых, граждане должны быть не старше 65 лет.

Поэтому обряды паломничества в этом году будет легче совершать, чем в предыдущие годы, когда людей было два-три миллиона, считает Бекжигитов.

В этом году среди казахстанских паломников в основном люди среднего возраста. Также немало молодых людей. Многие из них прошли курсы религиозной грамотности и подготовки к хаджу в мечетях, их в Казахстане на сегодняшний день насчитывается более 2700. Жандилла Бекжигитов

Паломников будут обслуживать 14 турфирм, отобранных на конкурсной основе. Перевозка в оба конца будет осуществлена отечественными авиакомпаниями Air Astana, SCAT и саудовской FlyNas по принципу 50/50.