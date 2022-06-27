Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала, какие изменения ждут каждого представителя восточного календаря в июле, передает Zakon.kz.

Как рассказала эксперт по звездам в беседе с интернет-изданием «Пятый канал», в июле некоторых ждут новые знакомства, других — прибыль и карьерный рост.

Дракон

(Годы — 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

По словам Елены Егоровой, будет много дел.

Возможно, предстоит заниматься вопросами детей, недвижимости, поездок, встреч со старыми друзьями. Вы справитесь со всеми предстоящими задачами. В июле может осуществиться какая-то ваша мечта или исполниться желание. Но перед этим придется прояснить ситуацию, которая не давала вам покоя, мешала сдвинуться с мертвой точки. В этом вам помогут старые друзья, воспользуйтесь их поддержкой.

Змея

(2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Скорее всего, как отметила эксперт в области китайской метафизики, придется заниматься бюрократическими или юридическими вопросами (документами, бумагами, оформлением).

На первый план выходит тема финансов и документов. Еще в июле вам предстоит сделать какой-то очень важный выбор. Он может касаться вопросов поездки, переезда или медицинских дел, связанных с вашим здоровьем. Вы можете заниматься двумя делами одновременно и обязательно со всем справитесь.

Лошадь

(2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Как считает астролог, дела будут складываться наилучшим образом.

Вас ждут прибыль, успех, благополучие и комфортная жизнь. Кому-то из вас могут сделать предложение руки и сердца, кто-то достигнет наконец своих целей, а кто-то может узнать о долгожданной беременности. Все ваши планы реализуются. Для этого необходимо сконцентрировать внимание на одном важном деле и немного побыть в одиночестве.

Коза

(2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Елена Егорова отметила, что начало месяца будет очень успешным и удачным — вы можете получить подарок, повышение или интересное предложение. Соглашайтесь, ничего не бойтесь — сомнения только усугубят ситуацию.

Не упустите возможности из-за своих страхов. Возможны какие-то препятствия, споры и разногласия. В ваших интересах сохранить мир и не реагировать на провокации. Ввязавшись в войну, вы можете потерять очень много сил и энергии. Это того не стоит. Направьте свою энергию на себя, займитесь собой, своим продвижением, развитием, и вас ждет успех.

Обезьяна

(2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

В июле, по словам эксперта в области китайской метафизики, вы захотите уединиться или сконцентрировать свое внимание на каком-то очень важном деле.

Что бы ни происходило в этом месяце, помните, что итог сложится в вашу пользу. Есть вероятность поездки или путешествия в уже знакомые края. В конце месяца вас ждет получение результата какого-то важного дела, которым вы будете гордиться, от которого получите удовольствие и радость. Также вы можете стать участником какого-то праздника или торжества.

Петух

(2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Стоит быть очень осторожными, предупредила астролог.

Особенно тщательно следите за договоренностями, документами и за своими словами. Они могут восприниматься неверно. Будьте внимательны к вашим договоренностям, особенно в сфере финансов, чтобы не стать жертвой мошенников. Перепроверяйте информацию, будьте бдительны, берегите здоровье — возможны медицинские вмешательства.

Собака

(2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Вероятно, предстоит заниматься вопросами недвижимости, финансов, здоровья и обучения. Вы смело можете рассчитывать на получение кредита или ипотеки. Есть вероятность, что вас пригласят на традиционное мероприятие — свадьбу, крестины или день рождения.

Также, как отметила эксперт по звездам, смело ожидайте получения прибыли.

Свинья

(2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Первая половина месяца, по словам Елены Егоровой, пройдет довольно напряженно.

Стоит смотреть на мир более рационально и практично. Не стоит строить воздушных замков и быть в иллюзиях. Снимайте розовые очки. Во второй половине месяца ожидает прорыв и успех в работе. Возможно, вам поступят несколько предложений или вы будете заниматься двумя делами одновременно, или перед вами встанет какой-то интересный выбор. Обязательно сделайте его, он непременно будет правильным.

Крыса

(2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Для вас вероятны непредвиденные обстоятельства, на которые, вы, скорее всего, никак не сможете повлиять.

Они будут относиться к вашему окружению. Будьте внимательны и осмотрительны с людьми, которые будут рядом с вами в этом месяце. Из-за третьих лиц и непредвиденных обстоятельств ваши планы могут быть нарушены. В связи с этим нелишним было бы иметь план Б. Особенно это касается планов, связанных с поездками, путешествиями и документами. Будьте внимательны.

Бык

(2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

В июле ждет смена окружения, есть вероятность появления новых людей в вашей жизни и уход людей, с которыми вы давно взаимодействовали.

Вам необходимо надеяться только на себя во избежание неприятностей из-за сложившихся обстоятельств или третьих лиц. Есть вероятность того, что в июле вы отправитесь в путешествие. Пожалуйста, перепроверьте все документы, чтобы не было непредвиденных обстоятельств. Имейте план Б на этот случай в дороге. Самое время сменить имидж и подумать, что на самом деле для вас важно в вашей жизни.

Тигр

(2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Необходимо быть максимально внимательными и осмотрительными.

В особенности это касается вашего окружения — друзей, коллег и знакомых. За вашей спиной могут разворачиваться события и дела, о которых вы даже не подозреваете. Это может коснуться отношений, финансов, дружбы, здоровья. Надейтесь на себя, перепроверяйте информацию, не принимайте эмоциональные решения. Лучше все взвесить, действовать уверенно и надежно для самих себя.

Кролик

(2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Будущий месяц будет просто великолепным.

Свободные представители этого знака могут встретить свою вторую половинку. Те, кто уже в паре, будут ощущать тепло и заботу в отношениях. В бизнесе и карьере может быть выгодное сотрудничество. Обращайте внимание на приходящие возможности, не отказывайтесь от предложений, которые будут идти вам в руки, потому что они могут привести вас к очень хорошему результату. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, некоторым из вас предстоит какое-то приятное путешествие в новые неизведанные края.

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