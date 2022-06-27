Билеты на матч «Реала» и «Барселоны» в Лас-Вегасе распроданы за семь дней

23 июля в Лас-Вегасе пройдет испанское Эль-класико между «Барселоной» и «Реалом». Поединок испанских футбольных грандов состоится при полном аншлаге, так как входные билеты на этот матч распроданы в течение недели, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на стадионе Allegiant Stadium вместимостью 63 тыс. болельщиков. Два дня спустя американские фанаты «Барселоны» увидят второй матч каталонского клуба. Соперником станет туринский «Ювентус».

Встреча с итальянцами будет проходить на стадионе Cotton Bowl в Далласе, вместимость которого составляет 92 100 человек. Все билеты на эту игру также проданы.

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