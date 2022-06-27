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В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха

засуха Фото: pixabay
РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль, передает Zakon.kz.

Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтекебийском районе Актюбинской области и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.

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