В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
Фото: pixabay
РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль, передает Zakon.kz.
Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтекебийском районе Актюбинской области и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.
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Прогноз засухи на июль будет уточняться в первой декаде месяца.
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