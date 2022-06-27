Опасность кондиционера и вред переедания в жару: врач дала рекомендации

Врач общей практики городской поликлиники №18 Аяна Крыкбаева рассказала, что нужно делать, чтобы пережить очень жаркие дни без вреда для здоровья, передает Zakon.kz.

Не секрет, что в жаркую погоду человек усиленно потеет (организм стремится к терморегуляции). В сухом воздухе происходит быстрое испарение пота, что ведет к понижению температуры тела. Во влажном воздухе такого быстрого испарения пота не происходит. И поскольку от тела не отводится лишняя энергия, организм перегревается. Чтобы это исправить, доктор рекомендует увеличить количество принимаемой жидкости.

При нормальной температуре количество требующейся организму воды рассчитывается по простой формуле: на каждый килограмм веса требуется 30 мл жидкости. Это означает, что человеку, который весит, например, 70 кг, нужно выпивать за сутки 2,1 л воды. В жаркую погоду употребление воды 1,5 раза увеличивается. Люди, которые на питьевом режиме, должны прибавлять еще примерно 1 л к тому значению, которое получается при расчете по вышеприведенной формуле. Аяна Крыкбаева

В жаркую погоду не стоит есть острую, жирную и копченую пищу.

Доктор советует:

добавить в рацион растительные жиры, фрукты, овощи;

сократить число употребляемых калорий.

Чтобы было не жарко, ткань, из которой изготовлена одежда, должна хорошо пропускать воздух и воду. В первую очередь — это все ткани из хлопка и льна.

На втором месте хлопок и вискозные изделия. У них также очень хорошая способность поглощать влагу, то, что мы называем гигроскопическими свойствами.

Фото: Аяна Крыкбаева / пресс-служба

Также доктор просит не забывать, что летом головной убор просто необходим, ведь он выполняет роль не только красивого аксессуара, но и защитного элемента от палящих солнечных лучей и ветра.

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Не помешает и крем от загара.

SPF – это солнцезащитный фактор, или своего рода защитный барьер, который способен продлевать время нахождения на солнце, за которое вы не сможете обгореть. Для людей с очень светлой кожей, веснушками, белыми или рыжими волосами, голубыми или серыми глазами SPF рекомендован не ниже 40 или даже 50. Для блондинов или людей с русыми волосами и с достаточно светлой кожей, глаза у которых голубые, серые или карие, SPF-фактор варьируется от 20 до 35. Аяна Крыкбаева

А что кондиционер?

По словам врача, часто кондиционер становится причиной ангины и ОРВИ. Особенно когда с жары человек заходит в охлаждаемое помещение. Весь пот, скопившийся на теле, испаряется, понижая температуру тела, и мы получаем двойную дозу охлаждения.

С кондиционером увеличивается риск получить простуду или чего посерьезнее. Поэтому, если вы все-таки не можете обойтись без открытого окна в машине, опускайте его совсем ненамного или не пользуйтесь автоматическим режимом управления микроклиматом. Аяна Крыкбаева