Детскую спецпрограмму для легкого изучения трех языков разработали в ВКО

В Восточном Казахстане разработана специальная программа, благодаря которой школьники в летние каникулы смогут подтянуть и выучить разговорный казахский, русский и английский языки в доступной и игровой форме, передает Zakon.kz.

Уникальность программы в том, что аналогов ей еще не было в стране, к ее созданию привлекли не только педагогов-языковедов, но также психологов и воспитателей. По словам специалистов областного управления образования, методики изучения разработаны в соответствии с возрастом и интересами детей.

Фото: Инфоцентр ВКО

И уже с июля этого года на всех площадках детского летнего отдыха (а это 35 загородных, 475 пришкольных лагерей, а также 485 дворовых клубов, кружков и секций) начнутся занятия.

Фото: Инфоцентр ВКО

Их будет отличать непринужденная атмосфера и многообразие форм подачи материала – это коммуникативные игры, дебатные клубы, различные конкурсы, викторины и творческие мастерские. К занятиям будут привлекать студентов-волонтеров – носителей языка.

Фото: Инфоцентр ВКО

Программа была презентована на совещании в областном акимате.

Очень часто поступали обращения от родителей, которые хотят, чтобы их дети изучали разговорный казахский, русский и английский языки. Важно, что это будет в доступных для них формах, и они смогут общаться, потому что упор будет делаться именно на разговорную речь. Программа рассчитана до 2025 года, первые результаты ее реализации будут известны уже в конце лета. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов

Фото: Инфоцентр ВКО

Отмечается, что тестирование в нестандартных вариантах будет проходить каждый ребенок в начале и конце лагерной смены, что позволит наиболее точно проанализировать динамику роста знаний.