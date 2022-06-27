Дело Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор

Адвокаты Муртузали Меджидова, которого признали виновным в убийстве казахстанской студентки Томирис Байсафы, намерены обжаловать приговор, передает Zakon.kz.

В конце прошлой недели присяжные и судьи Измайловского районного суда Москвы признали сына экс-премьер-министра Дагестана виновным в том, что он выбросил студентку из окна МГИМО. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. Расследование и судебные тяжбы длились больше трех лет.

Новость по теме Дело Томирис Байсафы: присяжные признали виновным сына экс-премьера Дагестана

Как сообщает КТК, мать погибшей Томирис Байсафы недавно вернулась из Москвы. Там Жанна Ахметова провела последние несколько месяцев – все время, пока коллегия присяжных решала судьбу Меджидова. Она согласна с вынесенным приговором.

Справедливое решение. По юридическим вопросам я не берусь судить. Это юриспруденция, законы. Определенный срок у этой статьи. Он предельный. Жанна Ахметова

Однако адвокаты сына бывшего премьер-министра Дагестана уверены: ставить точку еще рано.

С вердиктом коллегии присяжных заседателей и приговором суда не согласны. Будем подавать апелляционную жалобу. Уже занимаемся ее подготовкой. Адвокат Людмила Устюгова-Розенблюм

Апелляционная жалоба рассматривается от трех до восьми месяцев. Муртузали Меджидов сейчас находится под стражей. К слову, мать погибшей Томирис Байсафы оспаривать решение не намерена.

Напомним, 13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело квалифицировали по статье «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Новость по теме Дело о смерти Томирис Байсафы: присяжные вынесли вердикт

7 июня 2021 года присяжные признали Меджидова невиновным, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.