Больше половины видов черепах почти не стареют – биологи

Фото: pixabay

Ученые из Университета Южной Дании проанализировали сведения о 52 видах черепах, живущих как в естественной среде обитания, так и в зоопарках. У около 80% видов старение наступало крайне медленно. Также с годами у них снижается вероятность смерти, передает Zakon.kz.

Примерно у 80% видов скорость старения ниже, чем у современного человека. Мы обнаружили, что масса тела положительно связана с ожидаемой продолжительностью взрослой жизни у обоих полов, а половой диморфизм размеров объясняет половые различия в продолжительности жизни, – цитируют авторов журнал Science. Отмечается, что у приматов скорость старения не меняется, в отличие от черепах. Порой для них время буквально замедляется или даже останавливается. Однако в чем причина данного явления, ученые пока не выяснили. Она надеются, что дальнейшее изучение «нестареющих» рептилий позволит больше узнать о природе старения и возможностях повлиять на его скорость. Читайте также Ледниковый период спровоцировало нарушение протоков океана – ученые Самое глубокое место кораблекрушения – в Филиппинском море найден эсминец Ученые оценили экономические последствия утраты биоразнообразия

Следите за новостями zakon.kz в: