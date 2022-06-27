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Больше половины видов черепах почти не стареют – биологи

рептилия Фото: pixabay
Ученые из Университета Южной Дании проанализировали сведения о 52 видах черепах, живущих как в естественной среде обитания, так и в зоопарках. У около 80% видов старение наступало крайне медленно. Также с годами у них снижается вероятность смерти, передает Zakon.kz.
Примерно у 80% видов скорость старения ниже, чем у современного человека. Мы обнаружили, что масса тела положительно связана с ожидаемой продолжительностью взрослой жизни у обоих полов, а половой диморфизм размеров объясняет половые различия в продолжительности жизни, – цитируют авторов журнал Science.

Отмечается, что у приматов скорость старения не меняется, в отличие от черепах. Порой для них время буквально замедляется или даже останавливается. Однако в чем причина данного явления, ученые пока не выяснили. Она надеются, что дальнейшее изучение «нестареющих» рептилий позволит больше узнать о природе старения и возможностях повлиять на его скорость.

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