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Ледниковый период спровоцировало нарушение протоков океана – ученые

зима Фото: pixabay
Специалисты Университета Аризоны провели исследование и пришли к выводу, что ледниковый период мог настать из-за нарушения протоков океана в Канадском Арктическом архипелаге, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Geoscience, ученые воссоздали через компьютерное моделирование условия, царившие на Земле в начале последнего ледникового периода.

Выяснилось, что «шлюзы» океана между островами в Канадском Арктическом архипелаге являются ключевым фактором, влияющим на климат Северной Атлантики, которые формируют ледяной покров в Скандинавии. Закупорка этих «шлюзов» льдами привела к недостаточному охлаждению Северного полушария, что нарушило формирования ледяных отложений на севере Канады и Сибири, а не в Скандинавии. Доказать это удалось также в компьютерной модели, где заблокировали водные пути между островами архипелага.

Сообщается, что результаты исследования подтвердились данными из Северной Атлантики, которые сообщают о ледниках на севере Канады, образовавшиеся за несколько тысяч лет до появления их в европейской части. По словам авторов работы, их выводы применимы ко всем ледниковым периодам, а не только к последнему. Они утверждают, что их модель позволит выявить ранее неизвестные взаимодействия в системе Земли.

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