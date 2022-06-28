Семилетняя девочка застряла в алюминиевом бидоне в Туркестанской области

Инцидент произошел в селе Атакент на территории частного жилого дома, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, девочка 2015 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, залезла в 25-литровый бидон и застряла в нем.

Родители ребенка обратились за помощью к спасателям. Через 15 минут на месте были четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС. Чтобы вызволить девочку, пришлось применить сварку. Затем ее извлекли из бидона и передали родителям. Помощь врачей не потребовалась.