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Семилетняя девочка застряла в алюминиевом бидоне в Туркестанской области

емкость Фото: pixabay
Инцидент произошел в селе Атакент на территории частного жилого дома, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, девочка 2015 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, залезла в 25-литровый бидон и застряла в нем.

Родители ребенка обратились за помощью к спасателям. Через 15 минут на месте были четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС. Чтобы вызволить девочку, пришлось применить сварку. Затем ее извлекли из бидона и передали родителям. Помощь врачей не потребовалась.

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Туркестанская область
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