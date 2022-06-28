Александр Бублик с победы начал Wimbledon-2022

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Англии по теннису. В первом круге одиночного разряда лучший теннисист Казахстана без особых проблем справился с венгром Мартоном Фучовичем, сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик в матче с венгерским теннисистом имел трудности только в третьей партии, итоговый счет игры – 6:1, 6:2, 6:4.

Казахстанец исполнил 16 эйсов, но также допустил пять двойных ошибок, и реализовал пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг английского первенства соперником Александра Бублика стал Душан Лайович из Сербии, который сенсационно выбил из состязаний 16-го сеянного турнира – испанца Пабло Каррено Буста.

28 июня на корты вступят другие казахстанские игроки, которые поспорят за выход во второй круг одиночных соревнований. Шанс будет предоставлен Михаилу Кукушкину, Юлии Путинцевой и Елене Рыбакиной.

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