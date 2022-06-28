Лжедальнобойщик обманул несколько фирм в Жамбылской и Алматинской областях

Сразу несколько логистических компаний из Жамбылской и Алматинской областей заявили, что стали жертвами мошенников-«дальнобойщиков», сообщает Zakon.kz.

В интернете бизнесмены нашли водителя-дальнобойщика – мужчина обещал доставить груз в лучшем виде. Получив товар, он бесследно пропал, сообщает телеканал КТК.

Оксана Сагдыева два месяца назад нашла по объявлению дальнобойщика, чтобы перевезти груз фирмы на 4,5 млн тенге. Водитель назвался Рустамбеком.

Предоставил мне документы, прошел полностью проверку СБ, которой мы обычно проверяем водителей, на все вопросы отвечал как положено. В течение трех дней он выходил на связь, вообще никаких не было сомнений в том, что человек едет. «Я еду», «Проезжаю Кызылорду», «Я проезжаю Аральск», «Я через час буду в Актау». Все, с того момента о местонахождении нашего груза мы ничего не знаем. Оксана Сагдыева

Женщина рассказала, что груз – промышленный генератор – должен был выехать из Алматы в Актау. Она предположила, что дальше алматинских дворов он не выезжал. Как выяснила Оксана, от этого же водителя пострадали и другие компании.

Алматинская фирма тоже потеряла косметику на 4 млн тенге. Предприниматели даже нашли фото предполагаемого афериста. Оказалось, есть Рустамбек настоящий, а есть тот, кто воспользовался всеми его данными. Логисты считают, что там орудует целая банда и пострадавших в разы больше.

Наш груз в сторону Аягоза, Усть-Каменогорска и Семея не доехал. Общая сумма потерь – 4 млн тенге. Когда мы поняли, что что-то не так, провели свое расследование. У нас есть фото предполагаемого мошенника. Но нам кажется, что их там целая группа. И таких, как мы, по-моему, очень много. Заведующий складом Арман Тохтамамед

В логистических кругах идут разговоры, что грузы пропадают целыми фурами. Но в полиции это пока не подтверждают.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление водителя, который подрядился доставить на своем грузовом транспорте данный груз до города Усть-Каменогорска. Далее правовая оценка будет дана по его действиям. Руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек

Сейчас пострадавшие от водителя-мошенника надеются только на полицию. Но считают, что ответ должен держать и сайт, где было размещено объявление.