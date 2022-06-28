Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Лжедальнобойщик обманул несколько фирм в Жамбылской и Алматинской областях

мошенник обманул логистов Фото: pixabay
Сразу несколько логистических компаний из Жамбылской и Алматинской областей заявили, что стали жертвами мошенников-«дальнобойщиков», сообщает Zakon.kz.

В интернете бизнесмены нашли водителя-дальнобойщика – мужчина обещал доставить груз в лучшем виде. Получив товар, он бесследно пропал, сообщает телеканал КТК.

Оксана Сагдыева два месяца назад нашла по объявлению дальнобойщика, чтобы перевезти груз фирмы на 4,5 млн тенге. Водитель назвался Рустамбеком.

Предоставил мне документы, прошел полностью проверку СБ, которой мы обычно проверяем водителей, на все вопросы отвечал как положено. В течение трех дней он выходил на связь, вообще никаких не было сомнений в том, что человек едет. «Я еду», «Проезжаю Кызылорду», «Я проезжаю Аральск», «Я через час буду в Актау». Все, с того момента о местонахождении нашего груза мы ничего не знаем. Оксана Сагдыева

Женщина рассказала, что груз – промышленный генератор – должен был выехать из Алматы в Актау. Она предположила, что дальше алматинских дворов он не выезжал. Как выяснила Оксана, от этого же водителя пострадали и другие компании.

Алматинская фирма тоже потеряла косметику на 4 млн тенге. Предприниматели даже нашли фото предполагаемого афериста. Оказалось, есть Рустамбек настоящий, а есть тот, кто воспользовался всеми его данными. Логисты считают, что там орудует целая банда и пострадавших в разы больше.

Наш груз в сторону Аягоза, Усть-Каменогорска и Семея не доехал. Общая сумма потерь – 4 млн тенге. Когда мы поняли, что что-то не так, провели свое расследование. У нас есть фото предполагаемого мошенника. Но нам кажется, что их там целая группа. И таких, как мы, по-моему, очень много. Заведующий складом Арман Тохтамамед

В логистических кругах идут разговоры, что грузы пропадают целыми фурами. Но в полиции это пока не подтверждают.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление водителя, который подрядился доставить на своем грузовом транспорте данный груз до города Усть-Каменогорска. Далее правовая оценка будет дана по его действиям. Руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек

Сейчас пострадавшие от водителя-мошенника надеются только на полицию. Но считают, что ответ должен держать и сайт, где было размещено объявление.

Читайте также

КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных лекарств

Малыш выпал из окна в Семее – он скончался

Семилетняя девочка застряла в алюминиевом бидоне в Туркестанской области

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
в Алматы горит двухэтажное кафе
Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления