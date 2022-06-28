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Казахстанцы смогут получать больше госуслуг удаленно к 2025 году

казахстанцы смогут получать больше госуслуг к 2025 году Фото: gov4c.kz
Казахстанцы смогут получать больше государственных услуг удаленно, не обращаясь в ЦОН, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодняшний день доступно 13 услуг, до конца года их количество вырастет до 63. Кроме того, министерством совместно с госорганами планируется до 2025 года предоставлять консультации и услуги гражданам посредством «видеоЦОНа».Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

Глава МЦРИАП добавил, что ведомством уже введена возможность оплаты пошлин через QR в ЦОНах. В результате за пять месяцев казахстанцы сэкономили 205 млн тенге.

Стоит отметить, что все пошлины следует сдавать на оплату через QR. Это позволит не только сэкономить средства граждан, но и сделать еще один шаг к ликвидации теневой экономики.Багдат Мусин

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МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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