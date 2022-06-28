Казахстанцы смогут получать больше госуслуг удаленно к 2025 году

Фото: gov4c.kz

Казахстанцы смогут получать больше государственных услуг удаленно, не обращаясь в ЦОН, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день доступно 13 услуг, до конца года их количество вырастет до 63. Кроме того, министерством совместно с госорганами планируется до 2025 года предоставлять консультации и услуги гражданам посредством «видеоЦОНа». Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин Глава МЦРИАП добавил, что ведомством уже введена возможность оплаты пошлин через QR в ЦОНах. В результате за пять месяцев казахстанцы сэкономили 205 млн тенге. Стоит отметить, что все пошлины следует сдавать на оплату через QR. Это позволит не только сэкономить средства граждан, но и сделать еще один шаг к ликвидации теневой экономики. Багдат Мусин Читайте также Министр назвал основные причины критики со стороны общественности и СМИ в Казахстане Перевести недоступные госуслуги в электронный формат поручили ряду госорганов Азамат Бейспеков назначен руководителем аппарата Минтруда

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